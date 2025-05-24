Вдова писателя-фантаста Юрия Никитина начала сбор средств на заморозку тела мужа

Покойный писатель-фантаст Юрий Никитин завещал, чтобы его тело после смерти подвергли криоконсервации (заморозке). Вдова писателя Лилия Никитина подтвердила намерение провести эту процедуру, чтобы вернуть его к жизни в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Никитин

Фото: Юрий Машков / ТАСС Юрий Никитин

Фото: Юрий Машков / ТАСС

«В своих произведениях он неоднократно обращался к теме преодоления смерти через достижения будущего, веря, что наука когда-нибудь найдет решение проблем, неодолимых сегодня. Это убеждение в торжестве человеческого разума над биологическими ограничениями стало не только литературной темой, но и личным жизненным кредо»,— пояснила Лилия Никитина в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, эта процедура требует больших финансовых затрат. Помочь собрать деньги на проведение криоконсервации госпожа Никитина попросила читателей и коллег мужа. «Это способ сохранить живую связь с человеком, чье творчество вдохновляло тысячи читателей»,— заключила она.

Юрий Никитин умер 23 мая на 86-м году жизни. Он написал более 40 книг, часть из которых — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Господин Никитин считается одним из основателей славянского фэнтези. В числе его популярных работ — цикл «Трое из леса», «Троецарствие», «Ричард — длинные руки», «Фарамунд», «2024-й», «Сингомейкеры».