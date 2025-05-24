Глава Дагестана с юмором отреагировал на заочный приговор украинского суда

Глава Дагестана Сергей Меликов с иронией прокомментировал заочный приговор, который украинский суд вынес ему за поддержку вооруженных сил России. В своем Telegram-канале господин Меликов сообщил, что скромно принимает «высокую оценку» своей роли в успехах российской армии, полученную со стороны «неприятелей нашей страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Черновицкий районный суд Украины заочно приговорил Сергея Меликова к восьми годам лишения свободы за финансирование действий, направленных на изменение границ Украины. В материалах СБУ по Черновицкой области говорится, что глава Дагестана оказывает всестороннюю помощь российским военным, публично призывает граждан поддерживать армию и участвовать в специальной военной операции.

В своем обращении господин Меликов отметил достижения экономики Дагестана, подчеркнув, что республика растет и крепнет, как и российская армия. «Мы поддерживали! Поддерживаем! И будем поддерживать всех, кто делает наше Отечество сильным!» — написал Сергей Меликов.