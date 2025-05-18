Восьмилетняя девочка пострадала в ДТП на проспекте Авиаконструкторов

На проспекте Авиаконструкторов столкнулись Haval Jolion и Ford Focus. В результате аварии пострадала восьмилетняя девочка, которая находилась на заднем сиденье «Форда», сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 17 мая возле дома 15к1 по проспекту Авиаконструкторов. Haval под управлением 37-летней женщины столкнулся с Ford Focus, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Восьмилетняя пассажирка «Форда» была госпитализирована с различными травмами. Врачи оценили состояние девочки как среднетяжелое.

«В ближайшее время в отношении нее [водителя Haval] будет вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Женщине может грозить лишение права управления транспортным средством»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Красносельском шоссе петербурженку сбила «Шкода». Девушка оказалась в реанимации.

Дарья Астанина