В создание насыпного острова в Сочи вложат 250 млн рублей

Корпорация «Остров первый» намерена инвестировать более 250 млн руб. в проект насыпного острова в Сочи до 2026 года, а общий объем вложений в создание искусственной территории напротив Мацестинского виадука оценивается в 1 трлн руб., срок окупаемости — 12 лет. Об этом пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Искусственный остров площадью около 50 га планируют создать напротив Мацестинского виадука. На этой территории компания намерена возвести 1,5 млн кв. м недвижимости.

Булат Шакиров, учредитель и управляющий директор корпорации, подчеркнул частный характер проекта: «Мэрия курорта и органы государственной власти согласны с тем, что проект должен быть реализован без иностранных инвестиций».

После получения полного пакета проектной документации и разрешения на строительство компания намерена привлечь финансирование от банков и крупных российских инвесторов, один из которых, по утверждению руководства, уже подтвердил участие.

В планах корпорации также строительство на материке транспортно-пересадочного узла. «Из этого места на остров будут отправляться, скорее всего, беспилотные электрические автобусы. На самом острове автотранспорта не будет», — сообщил Булат Шакиров.

Для соединения острова с городом разработано 18 вариантов моста. На выставке Mallpic управляющий директор рассказал, что гидротехнические сооружения планируется создать к 2031 году: «Реальную инфраструктуру мы сможем увидеть в 2035 году».

В администрации Сочи отметили, что разрешение на создание острова и строительных объектов на нем выдает и контролирует Министерство строительства РФ. Полномочия мэрии по сопровождению проектов, предполагаемых к размещению в городе, не распространяются на вновь создаваемые территории суши.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщило, что не получало официальной информации о проекте.

Алина Зорина