В пермском санатории «Орленок» у 35 детей выявлена острая кишечная инфекция

В санатории «Орленок» в Пермском крае выявлена острая кишечная инфекция у 35 детей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Чем они могли отравиться, пока неизвестно.

По словам собеседника агентства, заражения выявили сегодня утром. Он добавил, что пострадавшим оказывают амбулаторную помощь, подробности о состоянии детей не приводятся. Роспотребнадзор проводит на территории санатория противоэпидемические и профилактические работы.

Официально ведомство пока никак не комментировали информацию. Краевая прокуратура начала проверку, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.