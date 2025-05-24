Над городской площадью Краснодара подняли флаг ФК «Краснодар»

Над Главной городской площадью столицы Краснодарского края подняли флаг ФК «Краснодар». Размер черно-зеленого полотнища составляет 10 на 15 м. На нем изображена эмблема футбольного клуба и «бык» — символ «Краснодара», сообщает пресс-служба администрации города.

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Флаг подняли в честь того, что сегодня, 24 мая, футбольный клуб «Краснодар» сыграет решающий матч в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Команда сыграет с московским «Динамо». Игра начнется в 16:30 на стадионе в кубанской столице.

«Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли черно-зеленый флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперед, быки! Вперед к победе! Вперед к первому чемпионству!» — отметил глава города Евгений Наумов.

Алина Зорина