В Воронежской области разыскивают человека, открывшего стрельбу по прохожим

В городе Россошь в Воронежской области сегодня, 23 мая, примерно в 17.30 мужчина открыл стрельбу на привокзальной площади. Как сообщили в региональном управлении МВД, он ранил одного человека и скрылся.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Сейчас сотрудники полиции разыскивают стрелявшего, изучают ведозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в районе привокзальной площади в Россоши. На ней видно, что мужчина, одетый в черную футболку, открыл огонь по стоявшему напротив него человеку, а после выстрелил в группу мужчин и убежал. По данным издания, стрелку 38 лет, он был ранее судим.

Сергей Толмачев, Воронеж