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Коммерсантъ FM
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Полиция: женщина с ножом напала на пассажиров на вокзале Гамбурга

Полиция Гамбурга сообщила, что на людей на центральном железнодорожном вокзале напала 39-летняя женщина. Предположительно она действовала в одиночку, пишет The Guardian.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По данным полиции, подозреваемая с ножом напала на людей на платформе между 13-м и 14-м путями на станции. Это произошло в пятницу вечером, на вокзале находилось много жителей города.

Пожарная служба сообщила, что шесть человек получили опасные для жизни травмы, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще трое получили легкие ранения. Полиция оцепила часть вокзала.

Екатерина Отрашкевич

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