Полиция: женщина с ножом напала на пассажиров на вокзале Гамбурга
Полиция Гамбурга сообщила, что на людей на центральном железнодорожном вокзале напала 39-летняя женщина. Предположительно она действовала в одиночку, пишет The Guardian.
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
По данным полиции, подозреваемая с ножом напала на людей на платформе между 13-м и 14-м путями на станции. Это произошло в пятницу вечером, на вокзале находилось много жителей города.
Пожарная служба сообщила, что шесть человек получили опасные для жизни травмы, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще трое получили легкие ранения. Полиция оцепила часть вокзала.