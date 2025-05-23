Полиция: женщина с ножом напала на пассажиров на вокзале Гамбурга

Полиция Гамбурга сообщила, что на людей на центральном железнодорожном вокзале напала 39-летняя женщина. Предположительно она действовала в одиночку, пишет The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

По данным полиции, подозреваемая с ножом напала на людей на платформе между 13-м и 14-м путями на станции. Это произошло в пятницу вечером, на вокзале находилось много жителей города.

Пожарная служба сообщила, что шесть человек получили опасные для жизни травмы, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще трое получили легкие ранения. Полиция оцепила часть вокзала.

Екатерина Отрашкевич