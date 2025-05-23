При нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга пострадали 12 человек

В результате нападения на центральном вокзале в Гамбурге как минимум 12 граждан получили ранения. Об этом сообщили местная полиция и пожарная служба. В полиции Гамбурга сообщили, что задержали подозреваемого.

«По предварительным данным, на главном вокзале человек ранил ножом нескольких человек. Подозреваемый был задержан оперативниками»,— говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х.

Агентство AFP со ссылкой на представителя пожарной службы Гамбурга сообщило о 12 пострадавших. Издание Bild со ссылкой на данные полиции писало, что трое находятся в критическом состоянии, еще трое серьезно ранены. Шесть человек получили легкие ранения.

Анастасия Домбицкая