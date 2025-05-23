Суд в Мелитополе арестовал 14-летнюю девушку по делу об убийстве ребенка молотком

Мелитопольский межрайонный суд по ходатайству следствия на два месяца арестовал 14-летнюю жительницу Запорожской области, которая обвиняется в убийстве 7-летней девочки. Как пишет Telegram-канал Shot, девушка встретила решение суда с улыбкой на лице.

Представитель следствия на суде заявил, что при избрании другой, не связанной с арестом, меры пресечения обвиняемая может совершить новые преступления или сбежать, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Убийство произошло 16 мая в Бердянске. Девушка говорила следователям, что убила ребенка молотком, и утверждала, что убила еще несколько человек. Как сообщало «РИА Новости», по некоторым данным, она оставила у тела записку с признанием в любви к серийному убийце Александру Пичушкину. Он тоже убивал людей с помощью молотка.