14-летнюю девочку заподозрили в убийстве 7-летнего ребенка в Запорожской области

Следственный комитет России (СКР) сообщил «Ъ» о задержании 14-летней жительницы Запорожской области, подозреваемой в убийстве семилетней девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Убийство произошло вечером 16 мая. По версии следствия, подозреваемая встретила жертву на улице и предложила прогуляться в сторону лесополосы. Там она трижды ударила девочку молотком по голове. В результате потерпевшая погибла на месте.

Во время допроса подросток рассказала о еще нескольких жертвах, найти их поручили следователям-криминалистам Главного управления криминалистики СКР. Задержанной назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Никита Черненко