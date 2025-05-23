Путин утвердил новую схему одномандатных округов на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой схеме одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму в 2026 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ДНР создадут три округа, в ЛНР — два, а в Запорожской и Херсонской областях — по одному. Всего новые регионы получат семь округов. В Москве, Московской области и Краснодарском крае число округов увеличится на один: в столице их станет 16, в Подмосковье — 12, а в Краснодарском крае — 9.

В некоторых регионах количество округов сократят на один. Это коснется Алтайского и Забайкальского краев, а также Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей. Общее число одномандатных округов останется прежним — 225.