«Защитники Отечества» адаптировали жилье тысяче ветеранов СВО с инвалидностью

Фонд «Защитники Отечества» помог 1,1 тыс. ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье для комфортного проживания, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации. В рамках адаптации в дома и квартиры военнослужащих в том числе устанавливаются подъемные устройства, специализированные рабочие места и кровати.

«Очень важно, чтобы после возвращения домой они могли жить полноценной жизнью: работать, учиться, заниматься спортом, проводить время с родными»,— приводит пресс-служба слова председателя фонда, замминистра обороны РФ Анны Цивилевой.

Госпожа Цивилева отметила, что программа доступна во всех регионах страны и ориентирована на различные виды инвалидности.

Среди участников военной операции на Украине с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм, сообщали в Федеральном центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Там отмечали, что 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы.

3 апреля госпожа Цивилева сообщала, что фонд «Защитники Отечества» оказал медицинскую помощь более 175 тыс. ветеранов СВО. Спустя две недели она представила данные, согласно которым тяжелую инвалидность во время боевых действий получили 22 тыс. подопечных фонда (из 105,8 тыс. человек).

Полина Мотызлевская