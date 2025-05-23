В Самарской области открылся логистический центр Wildberries & Russ

На территории логистического парка «Новосемейкино» открылся складской комплекс Wildberries & Russ с встроенной административно-бытовой частью, сообщили «Ъ-Волга» в правительстве региона. На церемонии открытия присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Строительство объекта площадью 130 тыс. кв. м в Красноярском районе началось в августе 2022 года. Как отмечали власти региона, совокупный объем инвестиций в проект превысит 10 млрд руб., открытие центра позволит создать около 10 000 рабочих мест. Изначально складской комплекс планировалось открыть в конце 2023 года.

Предполагается, что открытие логистического центра Wildberries позволит поставщикам из Самарской области сократить затраты на логистику, увеличить товарооборот и выйти на иностранные рынки.

Сабрина Самедова