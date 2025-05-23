Новым зампредом Конституционного суда РФ станет Людмила Жаркова

В Совет федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении судьи Конституционного суда (КС) РФ Людмилы Жарковой на должность заместителя председателя КС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Напомним, прежний зампред КС Андрей Маврин умер 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Жаркова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Людмила Жаркова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным господина Клишаса, комитет рассмотрит кандидатуру госпожи Жарковой на заседании 3 июня. После этого совету палаты будет предложено рассмотреть вопрос о ее назначении на заседании верхней палаты 4 июня.

Людмила Жаркова родилась в 1955 году в Петрозаводске. В 1979 году окончила юрфак Ленинградского государственного университета. В 90-е годы работала в минюсте Карелии, в 1994 году была назначена судьей Конституционного суда республики, с 1997-го является судьей КС РФ.

Божена Иванова