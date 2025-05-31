1 июня отмечает юбилей пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам, первый зампред Мособлдумы, Герой России Лариса Лазутина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Лазутина

Фото: Михаил Почуев / ТАСС Лариса Лазутина

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Ее поздравляет трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

— Дорогая Лариса, с юбилеем! Хочу пожелать, чтобы твоя жизнь была и далее такой же яркой, как и в спорте. И чтобы в семье все было в порядке, чтобы сын радовал, побольше шайб забивал, да и внук тоже не отставал: в нашем возрасте внуки должны радовать не меньше! Желаю также, чтобы было поменьше проблем на работе и больше принималось хороших законов для развития и процветания Московской области. И, конечно, хочу пожелать тебе большого человеческого счастья, здоровья, мирного неба. Всего того, что нужно всем людям в наше непростое время. С праздником тебя, будь счастлива!!!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»