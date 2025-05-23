В Кургане напали с молотком на главного конструктора оборонного завода

Полиция в Кургане ищет подозреваемого в нападении на заместителя генерального директора предприятия «Курганприбор», главного конструктора Андрея Кондратьева, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным Mash, неизвестный ударил потерпевшего молотком по голове и скрылся. Инцидент произошел 22 мая в подъезде дома, где живет Андрей Кондратьев. Он находится в больнице. Сообщается, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

АО «НПО «Курганприбор» — крупное оборонное предприятие в Кургане. Оно обеспечивает более половины объема продукции взрывателей для реактивной, ствольной и минометной артиллерии. Завод производит капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, а также взрыватели для танковых снарядов, ракетных систем залпового огня и зенитно-ракетных комплексов. В ассортименте также есть взрыватели для управляемых и неуправляемых авиационных ракет и бомб.