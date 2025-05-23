В Сочи снесли трехэтажный самострой

В пригороде Сочи был демонтирован трехэтажный многоквартирный дом после решения Адлерского районного суда, который признал его незаконным по иску администрации курорта. Об этом сообщает пресс-служба ГМУ ФССП России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГМУ ФССП России Фото: ГМУ ФССП России

Собственница здания площадью 450 кв. м была обязана снести постройку. Когда она не выполнила решение суда в установленный срок, сотрудники Главного межрегионального управления ФССП предприняли меры принудительного характера.

Им удалось взыскать исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб., ограничить выезд должника за границу и составить протокол об административном правонарушении за неисполнение требований исполнительного документа.

В результате этих действий владелица незаконного здания заключила договор с специализированной организацией, которая осуществила демонтаж постройки.

Мария Удовик