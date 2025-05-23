«Таврос» вложит до 6 млрд рублей в выращивание и переработку люцерны под Уфой

ООО «Рассвет» (входит в агропромышленный холдинг «Таврос») собирается инвестировать около 5,9 млрд руб. в строительство мелиоративных комплексов и завода по сушке и переработке люцерны. Оросительная система займет около 10 тыс. га в Кушнаренковском районе, под завод мощностью 40 тыс. тонн в год рассматривается площадка в Уфимском районе. Проект представил заместитель гендиректора компании Руслан Берденев на «Инвестчасе» с главой Башкирии Радием Хабировым.

Как сообщает пресс-служба главы региона, инвестор разработал проектную документацию, начал закупку дождевальных машин.

Потребность в рабочей силе составит 100 человек. Переработанная люцерна в виде гранул и тюков будет экспортироваться на Ближний Восток и в Китай, планирует инвестор.

ООО «Рассвет» зарегистрировано в 2020 году в Кушнаренковском районе, в январе 2025 года переехало в деревню Николаевка Уфимского района. Основной вид деятельности организации — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. По данным Rusprofile, учредителем компании с уставным капиталом 254,8 млн руб. является уфимское ООО «Агриколь» (входит в группу «Таврос»). По данным Rusprofile, в 2024 году убыток «Рассвета» составил 228 млн руб. при выручке 720 млн руб.

ИдэльГумеров