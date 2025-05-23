Плату за парковку в Уфе начнут брать с 27 июня

Платить за парковки в центре Уфы придется с 27 июня. Как сообщила пресс-служба мэрии, платные места для автомобилей создаются для увеличения пропускной способности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Единая зона платных парковок (парковочных мест) будет ограничена участками улиц Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. Будет создано 1188 парковочных мест, 128 из которых — для инвалидов.

Мэрия утвердит порядок пользования такими местами. Планируется предусмотреть возможность оплачивать парковку из личного кабинета пользователя на специальном интернет-портале, через мобильное приложение, банкомат или в банке, а также SMS-сообщением на короткий номер оператора сотовой связи. Ранее была утверждена стоимость часа парковки — 40 руб.

Публичные консультации по проектам постановлений мэрии о создании платных парковочных мест проводятся до 11 июня.

Наталья Балыкова