Парковки послали по адресам

Мэрия Уфы утвердила адресный перечень муниципальных платных парковочных мест, следует из постановления, подписанного сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым. Согласно списку, 1188 платных парковок общей площадью 19,3 тыс. кв. м установят на девяти улицах в центре города: Достоевского, Карла Маркса, Кирова, Коммунистической, Ленина, Мустая Карима, Октябрьской революции, Пушкина и Чернышевского. В мэрии отмечают, что подробности организации платных парковок на следующей неделе обсудят на специальной пресс-конференции.

Постановлением администрации Уфы утвержден адресный перечень муниципальных платных парковок. Общая площадь 1188 парковочных мест составит 19,3 тыс. кв. м. Их установят на девяти улицах в историческом центре Уфы с июня. Больше всего их будет на улице Карла Маркса между улицами Заки Валиди и Достоевского (200), Пушкина между улицами Аксакова и Новомостовой (193 места), Коммунистической между улицами Аксакова и Дорофеева (176), Чернышевского между улицами Гоголя и Цюрупы (169), Мустая Карима от Коммунистической улицы до улицы Достоевского (152), Ленина между улицами Пушкина и Революционной (142). На улице Кирова между улицами Мустая Карима и Цюрупы появится 79 мест, улице Достоевского от Ленина до Цюрупы — 53, Октябрьской революции между улицами Ленина и Цюрупы — 24.

Стоимость одного часа парковки составит 40 руб.

«Возможность оплаты парковки будет доступна посредством мобильного приложения, через СМС-сообщение, с банковских терминалов и с помощью QR-кодов, — сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации Уфы.— Учитывая текущую заполняемость парковочных зон, а также прогноз по увеличению уровня автомобилизации населения, организация платных парковок позволит Уфе справиться с проблемой «хаотичного паркования» и создаст возможность комфортно передвигаться всем участникам дорожного движения».

В мэрии полагают, что уровень заполняемости платных парковок составит от 50 до 85%.

Сумма, необходимая для запуска проекта, будет известна после проведения «всех предусмотренных подготовительных мероприятий», добавили в администрации.

На следующей неделе планируется пресс-конференция по организации единого парковочного пространства, где будет представлена подробная информация о проекте, сообщили в мэрии.

В Уфе тема платных парковок обсуждается с 2015 года. В 2018 году депутаты горсовета утвердили положение о порядке создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования, разрешив вести этот бизнес в том числе частным инвесторам. В том же году компания «Сити Р» предложила в рамках концессии на 25 лет вложить за три года в организацию 11,5 тыс. платных парковочных мест до 1,6 млрд руб. Администрации предлагалось отчислять до 12% выручки оператора. Однако срок заключения концессионного соглашения совпал со сменой руководства города, к тому же к условиям конкурса на заключение концессии возникли вопросы у республиканского управления ФАС. В феврале 2019 года горсовет изменил положение о порядке создания платных парковок, предусмотрев право развивать это направление только за муниципальными или казенными предприятиями.

В декабре 2019 года мэрия заказала за 8,42 млн руб. проект единого парковочного пространства города Национальному исследовательскому университету — Высшей школе экономики. А год спустя администрация Уфы оценила стоимость проекта реализации платных парковок в историческом центре Уфы в 200 млн руб.

В марте 2022 года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев заявил на оперативном совещании, что в том году платных парковок в городе не будет. Этому предшествовало обращение Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию гражданского общества с просьбой повременить с ними в связи с непростой экономической ситуацией.

К теме введения платной парковки господин Мавлиев вернулся в июне 2024 года. Тогда он анонсировал появление около 3 тыс. платных парковочных мест.

В октябре 2024 года МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» Уфы заключило контракт на поставку автоматизированной информационной системы для обеспечения функционирования платных муниципальных парковок на дорогах с ООО «Гиборг» за 15,4 млн руб. Согласно документации, до 20 декабря поставщик должен был поставить и смонтировать необходимое оборудование.

«Очевидно, что Уфа идет по пути многих российских городов, вводя платную парковку в центральных районах,— отмечает руководитель рабочей группы "Народного фронта" по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов. — Я за рулем объездил довольно много городов, где такая система уже действует, и могу сказать, что для местных автомобилистов это, как правило, не становится большой проблемой. Те, кто не хочет тратить время на поиски бесплатного места, просто пользуются платной парковкой. А те, кто хочет сэкономить, спокойно находят возможность припарковаться где-то поблизости бесплатно — такие места всегда есть, особенно если чуть-чуть отъехать от самых загруженных улиц».

Размер Уфы и ее население не предполагают, что платные парковки в центре вызовут какой-то ажиотаж или перегрузку, считает господин Шкуматов. «Поэтому вряд ли будет сильное давление на расширение этой зоны. Это вполне ожидаемый тренд, который, кстати, закреплен в методических рекомендациях Минтранса. Так что да, платная парковка в Уфе — это, скорее всего, локальная мера для центра, но вряд ли она будет быстро разрастаться дальше, как это случилось в некоторых других городах»,— отметил эксперт.

Майя Иванова