Олег Савченко: как складывается политическая карьера волгоградского депутата ГД

58-летний Олег Савченко — старожил волгоградской политики, хотя до конца 90-х уроженец Ленинграда не имел отношения к Волгоградской области. В 1998 году он стал акционером и гендиректором, а вскоре и владельцем «Волжского подшипникового завода», на основе которого выстроил «Европейскую подшипниковую корпорацию». По словам руководителя «Политической экспертной группы» и бывшего вице-мэра Волгограда Константина Калачева, господин Савченко быстро «эмоционально привязался» к региону, где и начал политическую карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ Фото: Ярослав Малых, Коммерсантъ

В 2000 и 2004 гг. участвовал в выборах губернатора (получив 36,72% и 12,93% голосов соответственно) — оба раза проиграв выдвиженцу КПРФ Николаю Максюте, который возглавлял регион с 1996 по 2010 г. С ноября 2002 по май 2004 года Олег Савченко возглавлял реготделение «Единой России».

В 2003-м впервые избран в Государственную думу. В общей сложности был депутатом четырех созывов — по 2016 год непрерывно, а в 2021 году вернулся в думское кресло. Во время электоральной кампании в Госдуму VII созыва именно фигура господина Савченко стала наиболее громкой. Сперва действующий депутат заявил, что непременно пойдет на новый срок, невзирая на результаты партийных праймериз. Впоследствии по результатам внутрипартийной процедуры он действительно уступил депутату областной думы Татьяне Цыбизовой, на которую, как отмечала команда господина Савченко, работал «административный ресурс». Выйдя из партии, он попытался выдвинуться от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, но ЦИК не зарегистрировал одномандатников от этой партии. Тогда ряд политологов предполагали, что у Олега Савченко не сложились отношения с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Александр Сайгин отмечает, что сложности возникли не с самим главой региона, а с некоторыми людьми в его окружении. «Причем, к чести обоих, они выстроили конструктивные рабочие отношения. Надо отдать должное губернатору Бочарову, который сумел поставить интересы региона выше эмоций»,— констатирует эксперт. Политолог Константин Калачев также подчеркивает, что губернатор смог увидеть в господине Савченко «не конкурента, а партнера и союзника».

Двое собеседников в руководстве реготделения «Единой России» подтвердили, что политическое сообщество региона «в любом случае оглядывается на фактор Савченко». «Он слишком долго играл большую роль — как формальную, так и неформальную. И даже если он действительно полностью попрощается с регионом, большинство в это просто не поверят очень долго», — поделился собеседник из политсовета волгоградской «Единой России», пожелавший остаться неназванным.

«Насколько я знаю, с коммерческой точки зрения он тоже сохраняет здесь стабильные интересы»,— добавил другой собеседник, близкий к руководству областного отделения партии.

Сам Олег Савченко в разговоре с «Ъ-Средняя Волга» также отметил, что его новый проект «принесет результат и Волгоградской области, с учетом ее географического положения» и заверил, что «причисляет себя к команде губернатора, готов браться за любые задачи на благо области». Интересно, что господин Савченко намекнул, что его возвращение может быть в короткие сроки. «Если удастся организовать и запустить все где-то за год, то не исключаю никакой возможности. Если будет совпадение этого фактора и того, что я буду нужен команде, о которой я сказал».

В ряде региональных СМИ и блогосфере уже идет обсуждение возможных кандидатур на замещение вакантного депутатского мандата по Волжскому округу. По действующей редакции федерального закона уже в двухнедельный срок должны быть назначены довыборы — на ближайший Единый день голосования — 14 сентября 2025 года. Однако в тот же день, когда депутаты приняли самоотвод Олега Савченко, Госдума также утвердила в третьем чтении поправки, по которым в год, предшествующий плановым выборам, кампания по замещению вакантных мандатов проводиться уже не будет.