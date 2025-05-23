Сменился основной владелец воронежского «Промтекстиля»

Генеральный директор воронежского ООО «Промтекстиль» Роман Новичихин стал основным владельцем компании — 22 мая он получил долю в 68,31%. Это следует из обновления данных в ЕГРЮЛ.

Еще 22,22% компании у воронежского АО «Бизнес парк "Текстильщики "» (собственники не раскрываются), 9,48% — у местного ООО «Промфильтрация» (подконтрольно «Промтекстилю»). До 22 мая они владели долями в 70,1% и 29,9% соответственно. Господин Новичихин руководит и этими двумя обществами. Также он с 2005 года работает через ИП, открытое для деятельности в области права.

По данным Rusprofile, ООО «Прометекстиль» (правопредшественник — одноименное ЗАО, работавшее с 2002 года) было зарегистрировано в Воронеже в феврале 2018 года для производства текстильных тканей. Уставный капитал — 65 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 561 млн руб., чистая прибыль — 3,8 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 603 млн руб. и 12 млн соответственно.

Алина Морозова