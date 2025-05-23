Белгородская область ищет банки для открытия кредитов на 10 млрд рублей

Областное учреждение Белгородской области «Центр закупок» объявило два аукциона на предоставление региону двух кредитных линий с совокупным лимитом в 10 млрд руб. (4,9 млрд и 5,1 млрд соответственно). Начальные цены контрактов составляют 1,66 млрд руб. и 1,7 млрд соответственно. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Срок действия каждой линии — 507 дней. Процентная ставка — плавающая. Средства требуются на финансирование дефицита областного бюджета и погашение долгов региона.

Подавать заявки на участие в аукционах можно до 5–6 июня, итоги планируется подвести 9–10 июня.

В конце 2024 года бюджет Белгородской области на 2025-й был утвержден с дефицитом в 14 млрд руб. В феврале параметры казны уточнили: доходы выросли со 149,3 до 161,6 млрд руб., расходы — со 163,3 до 175,6 млрд руб. Дефицит при этом не изменился.

Алина Морозова