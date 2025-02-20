Доходы и расходы бюджета Белгородской области на 2025 год выросли на 24,6 млрд

Депутаты Белгородской облдумы на сегодняшнем заседании утвердили увеличение доходов и расходов областного бюджета на 2025 год на 24,6 млрд руб. в сумме. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Белгородской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Белгородской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сравнению с изначальной версией доходная часть выросла на 12,3 млрд руб.: со 149,3 до 161,6 млрд руб. Расходная также увеличилась на 12,3 млрд: со 163,3 до 175,6 млрд руб. Дефицит бюджета не изменился и составляет 14 млрд руб.

В середине февраля показатели казны на 2025 год скорректировали депутаты Тамбовской гордумы: они увеличили доходную и расходную части на 2,2 млрд руб. каждую, снизив профицит с 244 млн до 198,7 млн руб.

О формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова