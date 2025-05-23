Суд в Башкирии рассмотрит дело о краже майнинговой фермы на 13 млн рублей

Салаватский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело двоих жителей Челябинской области, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в январе 2025 года уфимец рассказал знакомым из Златоуста, что в селе Месягутово Дуванского района находится майнинговая ферма, и предложил похитить ее.

Приехав в село, обвиняемые отключили камеры видеонаблюдения за входом в помещение, где хранилось оборудование, срезали замки и забрали устройства.

Собственнику имущества причинен ущерб на общую сумму более 13,4 млн руб.

Двое фигурантов дела признали вину. Их сообщник скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Майя Иванова