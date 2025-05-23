Мэрия Уфы отдала «Листгрупп» под проектирование 32 га в Кузнецовском затоне

Специализированный застройщик «Листгрупп» разработает проекты планировки и межевания территории в Кузнецовском затоне, ограниченной Бородинской улицей, старицей реки Белой и двумя проектируемыми улицами. Соответствующее постановление подписал глава администрации Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Тухватуллин, Коммерсантъ Фото: Виль Тухватуллин, Коммерсантъ

Ориентировочная площадь территории проектирования — 32,15 га. В собственности «Листгрупп» находится участок в этом же квартале площадью 4,7 га. Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре прошлого года компания получила разрешение на его использование для многоэтажной высотной застройки.

Проектируемая территория попадает в общественно-жилую зону, где разрешена многоквартирная застройка и размещение общественных зданий. Также квартал входит в зоны рекреационного значения, индивидуальной и многоэтажной жилой застройки.

В постановлении отмечается, что территория подвержена затоплению паводковыми водами, а также находится в зоне развития карстовых и эрозионных процессов.

В квартале построен ЖК «Чайка», частные дома, расположены коммерческие предприятия. Частично он свободен от застройки.

«Листгрупп» ранее планировал построить на принадлежащем ему участке восьмисекционный жилой дом высотой от 10 до 25 этажей на Бородинской улице, а также семь зданий высотой от 15 до 32 этажей вдоль набережной. Общая площадь 2,8 тыс. квартир в возводимых домах должна была составить около 148 тыс. кв. м, в них должны были проживать около 5 тыс. человек.

Наталья Балыкова