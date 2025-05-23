Вместо структуры «Росатома» пермские медцентры выкупила федеральная компания

МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», управляющее сетью клиник «Мать и дитя»), объявило о приобретении 100% в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». Об этом сообщает пресс-служба компании. В сделку, оцененную в 8,5 млрд руб., войдут три госпиталя и 18 клиник в 13 городах России, в том числе в Перми. Ранее сообщалось, что ФАС предварительно согласовала ООО «Медкапитал» приобретение 99% долей в капитале ООО «МЦ Эксперт». Первое входит в состав ГК «Медскан» (структура госкорпорации «Росатом»).

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Общая площадь всех объектов, входящих в сделку, составляет 33,5 тыс. кв. м. Мощность клиник позволяет проводить более 2 млн посещений специалистов и обеспечивать 20 тыс. койко-дней в год. Общая численность персонала клиник — 2,9 тыс. человек. Как указано на сайте медсети «Мать и дитя», выручка клиник, входящих в периметр сделки, за 2024 год совокупно составила 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. годом ранее.

Уточняется, что ГК «Эксперт» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

Сеть «Мать и дитя» основана гинекологом Марком Курцером. После сделки сеть будет насчитывать уже 107 медицинских учреждений. В 2024 году выручка МД «Медикал Груп» составила 33,1 млрд руб., а показатель EBITDA достиг 10,17 млрд руб. Юрлицо МКПАО «МД Медикал груп» было создано в мае 2024 года. Гендиректором выступает господин Курцер.

ООО «Клиника Эксперт Пермь» было создано в 2010 году. Как свидетельствуют данные Rusprofile, компания занимается общей врачебной практикой, арендой и лизингом приборов и аппаратов, применяемых в медицинских целях. Учредителем является ООО «МЦ Эксперт», зарегистрированное в Липецке. По данным 2ГИС, в Перми действуют два медцентра «Эксперт»: на ул. Монастырской, 42а, и на ул. Подлесной, 6.