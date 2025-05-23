«Мать и дитя» приобрела 21 клинику «Эксперт» за 8,5 млрд рублей

МД Медикал Груп, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», объявила 22 мая о приобретении ООО «МЦ Эксперт» за 8,5 млрд руб. Информация об этом размещена на платформе «Альфа Инвестор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации источника,сделка включает покупку 18 многопрофильных клиник и трех госпиталей в Воронеже, Борисоглебске, Калининграде, Курске, Ростове-на-Дону, Шахтах, Смоленске, Твери, Туле, Перми, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске.

Примечательно, что при нынешней высокой стоимости заемных средств компании удалось накопить почти 80% необходимой суммы без привлечения кредитов. Медицинские учреждения продолжат функционировать под брендом «Эксперт».

Источник сообщает, в приобретенный пакет вошли 10 клинико-диагностических центров, предоставляющих услуги МРТ, КТ и амбулаторную помощь, восемь диагностических центров и три госпиталя с круглосуточными стационарами и хирургическими отделениями.

Сеть «Мать и дитя», основанная известным гинекологом Марком Курцером, после сделки будет объединять уже 107 медицинских учреждений. В 2024 году выручка МД Медикал Груп составила 33,1 млрд руб., а показатель EBITDA достиг 10,17 млрд руб.

ГК «Эксперт» после завершения сделки сохранит за собой 43 диагностических центра, расположенных в 35 городах России, Армении и Узбекистана.

Валентина Любашенко