Банк России выявил в Прикамье пять черных кредиторов
В первом квартале 2025 года на финансовом рынке Пермского края Банк России выявил шесть компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Пять из них — черные кредиторы. За аналогичный период прошлого года были выявлены две такие организации. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.
Нелегальные кредиторы незаконно выдают займы населению региона. Обычно они маскируют свою деятельность под ломбарды, но не соблюдают законные требования и нарушают права потребителей. «Легально выдавать займы могут микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы. Они состоят в реестрах регулятора и соответствуют целому ряду требований. Клиенты нелегальных участников рынка рискуют столкнуться с потерей залога, начислением огромных процентов по займу и штрафов за просрочку по выплате долга. Поэтому прежде чем оформить кредит или заем в какой-то компании, необходимо убедиться на нашем сайте, легально ли она работает на финансовом рынке и контролирует ли ее работу Банк России»,— рассказал управляющий Пермского отделения Банка России Алексей Моночков.
В Прикамье была также выявлена одна организация с признаками финансовой пирамиды. Как правило, подобные псевдоинвестиционные проекты предлагают вложить деньги под большие проценты в недвижимость, криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью. Участие в таких проектах также оборачивается потерей крупных сумм.
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