Reuetrs: группа инвесторов может купить OnlyFans за $8 млрд

Владелец платформы эротического контента OnlyFans — Fenix International Ltd — ведет переговоры о продаже компании группе инвесторов. По оценкам, стоимость сделки — около $8 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По словам собеседников агентства, группу возглавляет Forest Road Company, инвестиционная фирма из Лос-Анджелеса. Источники Reuters отметили, что Fenix International Ltd также ведет переговоры с другими потенциальными покупателями. Сделка может быть заключена в течение следующей недели или двух.

По словам источников, рассматривается также возможность первичного публичного размещения акций. Единственным акционером компании является американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он купил OnlyFans в 2018 году и выплатил себе не менее $1 млрд дивидендов за последние три года.

Согласно отчету, поданному британским регуляторам, за год, закончившийся в ноябре 2023 года, компания получила доход в размере $6,6 млрд. Это больше, чем $375 млн в 2020 году, и этот быстрый рост привлек интерес инвесторов, добавили в агентстве.