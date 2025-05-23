России выдали колумбийца, укравшего в Пулково украшения на 33 млн рублей

Гражданина Колумбии, обвиняемого в краже ювелирных изделий на 33 млн руб. в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, экстрадировали в Россию. Он находился в розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола от колумбийских партнеров получены сведения об обнаружении и задержании разыскиваемого»,— сказала представитель ведомства ТАСС.

По версии следствия, в 2012 году злоумышленник вместе с другими гражданами Колумбии в аэропорту Пулково похитил ювелирные изделия и личное имущество у граждан РФ и Турции на общую сумму свыше 33 млн руб. Было возбуждено уголовное дело о хищении организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК). Обвиняемый скрылся за границей, в 2014 году его объявили в розыск.