«РИА Новости»: удар по Льгову в Курской области могли нанести с помощью HIMARS

ВСУ могли нанести удар по Льгову в Курской области с помощью РСЗО HIMARS. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника Военного управления СКР, который осмотрел место атаки.

Вечером, 22 мая, врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на трассу Курск-Рыльск на въезде в город Льгов. В результате атаки пострадали 12 человек. Им оказывают медицинскую помощь.

Сотрудники СКР изъяли осколки оружия на экспертизу. По словам собеседника агентства, после атаки посекло фасад многоквартирного жилого дома у места удара, а также выбило окна. По данным ТАСС, по факту атаки на Льгов возбудили уголовное дело о теракте.