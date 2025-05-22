Стоимость биткойна установила новый рекорд и приблизилась к $112 тыс.

Цена биткойна в ходе торгов 22 мая достигла $111 980, обновив исторический рекорд. По данным биржи Binance, стоимость криптовалюты увеличилась на 4,68% за сутки.

По состоянию на 21:57 мск биткойн дорожал на 4,33%, до $111 817. За неделю рост составил 8,38%. По данным CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткойн торговался по $111 784 (+4,46%) за монету.

Подробнее о росте криптовалюты — в материале «Ъ» «Ралли продолжается».

Елизавета Шмакова