Власти США угрожают Гарварду запретом принимать иностранных студентов

Министерство внутренней безопасности США потребовало от Гарвардского университета подготовить подробные отчеты о «незаконных и насильственных действиях» иностранных студентов учебного заведения. Если университет не предоставит отчеты к 30 апреля, у него отнимут право на зачисление иностранных студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters

«После нападения "Хамаса" на Израиль 7 октября 2023 года иностранные мятежники и преподаватели Гарварда, имеющие визы, извергали антисемитизм... Имея фонд в размере $53,2 млрд, Гарвард может финансировать свой собственный хаос... Если Гарвард не сможет подтвердить свое полное соблюдение требований по отчетности, университет потеряет привилегию зачислять иностранных студентов»,— указано в заявлении министерства.

Власти США обвиняют «бесхребетное руководство» Гарварда в том, что оно «преклоняет колено перед антисемитизмом». Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что «антиамериканская и прохамасовская идеология отравляет кампус и аудитории» университета. «Положение Гарварда как ведущего высшего учебного заведения — это далекое воспоминание»,— заявила она. На основании этого Министерство внутренней безопасности отменило свои гранты на сумму $2,7 млн.

14 апреля руководство университета отклонило требование властей пресечь пропалестинские протесты в вузе и свернуть программы инклюзивности. В ответ целевая группа Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Гарвард проучат деньгами».