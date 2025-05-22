Match Group меняет главу Tinder из-за падения популярности сервиса знакомств

Генеральный директор Tinder Фэй Йосоталуно объявила в соцсетях, что уйдет в отставку в июле. Она проработала на этой должности менее двух лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spencer Selvidge / Reuters Фото: Spencer Selvidge / Reuters

Match Group сменила все руководство в августе 2022 года в надежде, что новые топ-менеджеры смогут исправить неудовлетворительные финансовые показатели компании. Тогда же была назначена и Фэй Йосоталуно. Однако улучшить ситуацию ей так и не удалось.

Более того, в декабре в ходе собрания акционеров глава Tinder заявила, что приложение для знакомств не вернется к росту выручки до 2027 года.

После объявления госпожи Йосоталуно об уходе акции Match прибавили в цене около 1%.

Кирилл Сарханянц