Восемь человек пострадали при ударе ракетами HIMARS под Авдеевкой

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по Пантелеймоновке в окрестностях Авдеевки в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам врио главы Ясиноватского муниципального округа Александра Пеняева, восемь жителей населенного пункта пострадали при обстреле.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В результате атаки повреждены частные дома и один многоквартирный, добавил господин Пеняев. По данным ТАСС, обстрел осуществлялся четырьмя ракетами HIMARS.

Российская армия заняла Пантелеймоновку 29 марта.