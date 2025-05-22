Минэнерго согласовало заявки на поставку 1,4 млн т топлива аграриям в 2025 году

Минэнерго России утвердило заявки сельхозпроизводителей на 2025 год. Согласованы поставки 1,4 млн тонн дизельного топлива и 100 тыс. тонн бензина. Об этом сообщает министр энергетики России Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Топливообеспечение аграриев является приоритетной задачей для нефтяных компаний, и сельскохозяйственные товаропроизводители будут обеспечены топливом в полном объеме, и беспокойство это у нас не вызывает»,— сказал глава Минэнерго во время совещания президента России с членами правительства (цитата по сайту Кремля). Господин Цивилев добавил, что министерство готово согласовать дополнительные объемы поставок топлива аграриям в случае необходимости.

Министр заявил, что стоимость дизельного топлива находится на нормальном уровне. Рост цен в этом году составил менее 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэнерго и ФАС России следят за ситуацией с ценами на горюче-смазочные материалы для сохранения справедливого ценообразования, добавил Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго считает, что оснований для повышения цен на бензин выше реального уровня инфляции нет. По его мнению, рост акцизов не должен повлиять на стоимость нефтепродуктов. Центробанк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 7–8%.