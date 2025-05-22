Замглавы Кубани Александру Нестеренко вменяют ущерб в 130 млн рублей

Ущерб по делу бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко составил около 130 млн руб. Чиновника задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о строительстве социальных объектов в новых регионах, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Претензии правоохранителей связаны с периодом работы Нестеренко в Главном управлении строительства Краснодарского края в 2023-2024 годах. Чиновнику вменяют незаконное подписание актов о выполненных работах по строительству социальных объектов на территории новых регионов РФ.

Ранее, 21 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко покинуть должность. Глава региона мотивировал решение тем, что «строительство больше половины социальных объектов в крае идет с отставанием графика».

Алина Зорина