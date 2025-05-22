Блогера Анатолия Несмияна заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудники СКР сегодня утром доставили на допрос блогера и писателя Анатолия Несмияна, также известного под псевдонимом Эль Мюрид. Он проходит подозреваемым по уголовному делу об оправдании терроризма, написал мужчина в своем Telegram-канале.

Блогер рассказал изданию «Фонтанка», что дело возбудило самарское управление СКР. Поводом стал пост писателя о теракте в «Крокус сити холле». Сам Анатолий Несмиян считает, что обвинения беспочвенны.

«Там ни по контексту, ни по чему даже близко нет того, чтобы я написал "да, правильно, так и надо". Ну глупости. Они, видимо, где-то кусок вырвали из общего текста»,— счел он.

Анатолий Несмиян пишет материалы политической тематики в «Живой журнал» (LiveJournal). Он является автором семи книг о социальной динамике. В 2011 году Русский биографический институт назвал Анатолия Несмияна «Блогером года» и наградил «Национальной премией в области блогосферы». На Telegram-канал мужчины подписано 117 тыс. человек.

Никита Черненко