Правительство продлит нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в правительстве намерены продлить право на применение нулевой ставки НДС для гостиничного бизнеса, передает пресс-служба правительства. Благодаря этому владельцы гостиниц смогут «оптимизировать стоимость своего продукта», а также заняться улучшением качества своих услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, правительство увеличит с 2 млрд до 3 млрд руб. максимальный порог доходов кафе, баров, ресторанов и других организаций общественного питания, при котором они будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость. Эти решения помогут развитию туристической отрасли, считает господин Мишустин.

Продлить действие нулевого НДС для гостиниц предлагал министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр финансов Антон Силуанов. Президент России Владимир Путин поручил продлить льготу в ноябре прошлого года. Нулевая ставка для гостиничного бизнеса действует с 1 июля 2022 года. Изначально предполагалось завершить действие льготы в 2027 году.