В России в 2,5 раза выросла площадь лесных пожаров

Глава МЧС Александр Куренков на совещании с правительством представил данные, согласно которым с начала года в России возникло почти 2,5 тыс. лесных пожаров. Их площадь составляет около 2 млн га — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил министр. Его слова приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он отметил, что наиболее сложная обстановка в этом году сложилась в Забайкальском крае. Там с начала года зафиксировано 487 очагов возгорания общей площадью 1,5 млн га. Сейчас в регионе действуют 39 пожаров на общей площади почти 750 тыс. га, из них девять очагов локализованы.

Еще одним сложным регионом господин Куренков назвал Бурятию, в которой с начала года произошло 207 лесных пожаров общей площадью 170 тыс. га. Сейчас там действуют 20 лесных пожаров на площади 12 тыс. га.

По данным министра, лесные пожары в указанных регионах 65 раз приближались к населенным пунктам. Сейчас такой угрозы нет.

Полина Мотызлевская