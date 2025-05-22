На поддержку приграничного бизнеса из федерального бюджета выделяют еще 618 млн

Правительство России выделит еще около 618 млн руб. на поддержку бизнеса в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщил кабинет министров. Эти средства помогут компаниям и индивидуальным предпринимателям компенсировать расходы на оплату работникам вынужденного простоя во втором квартале 2025 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность квалифицированных кадров для бизнеса. Он выразил надежду, что эти субсидии позволят компаниям сохранить свои коллективы, что поможет поддержать их деятельность и производство.

В начале года на поддержку бизнеса в этих регионах выделяли около 800 млн руб. Средства предназначались для компенсации затрат на вынужденный простой в 2024 году и первом квартале 2025-го. В октябре 2024 года правительство РФ направило более 1 млрд руб. на помощь предпринимателям в приграничных областях.

Анна Швечикова