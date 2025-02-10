На поддержку бизнеса в Белгородской, Курской и Брянской областях выделили 800 млн

На предоставление субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях из резервного фонда правительства РФ выделили около 800 млн руб. Об этом сообщили в кабмине.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Здание правительства России

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средства должны компенсировать расходы бизнеса на оплату работникам времени вынужденного простоя в 2024 году и первом квартале 2025 года. «Принятое решение высвободит необходимые предприятиям оборотные средства, позволит сохранить квалифицированные трудовые коллективы, чтобы они могли как можно скорее вернуться на рабочие места»,— отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что в октябре 2024 года на поддержку предпринимателей в приграничных регионах было выделено более 1 млрд руб. Также в этих областях для бизнеса предусмотрены годовая отсрочка по уплате налогов, страховых взносов для граждан и организаций, расширенное финансирование медучреждений, гранты на восстановление или перемещение производства, поставки автомобилей для передвижной торговли, льготы по лизингу оборудования, свободные экономические зоны с преференциальным режимом.

Егор Якимов