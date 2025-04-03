Битмама рассказала про битпап

Как стало известно “Ъ”, Валерия Федякина, более известная как Битмама, дала показания по своему делу. Фигурантка, называющая себя экспертом в области криптовалюты и обвиняемая в хищении 2,2 млрд руб., заявила, что сама стала жертвой партнеров. Последние, по ее версии, опустошили кассу компании «БитмамаФинанс» более чем на $40 млн, а затем усадили ее на скамью подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Федякина в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерия Федякина в суде (декабрь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Свои показания 30-летняя уроженка Симферополя подготовила заранее. Однако обширный ликбез в области криптовалют судья Пресненского райсуда Катерина Кириченко ей провести не дала, попросив говорить по сути обвинения. Впрочем, Федякина успела рассказать, что еще с 2017 года работала с криптовалютой, а через три года ее компания «БитмамаФинанс» стала одной из самых крупных фирм-криптообменников.

Последние оказались очень востребованы после начала СВО, когда другие системы международных платежей стали недоступны для российского бизнеса. В то время Федякина, по ее словам, успешно занималась так называемыми перестановками. Они заключались в том, что предпринимателям выделяли деньги на оплату товара за границей в местной валюте или USDT, а те компенсировали средства в России за вычетом процента.

«На тот момент никаких регулировавших данные операции правовых норм не было, и моя деятельность была полностью легальной, так как представляла собой обычную сделку "мены", не предусматривающей какой-либо налоговой базы»,— сказала Битмама.

Стоимость услуги по обмену рубля на криптовалюту, по ее данным, тогда в среднем составляла от 1,5% до 5% в зависимости от объема денежных средств. При этом многие предприниматели покупали USDT в других странах по более низкой цене, «заводили» его в Россию и продавали по цене «ажиотажного» рынка, получая прибыль от 7% до 11%.

Подсудимая рассказала, что в апреле 2023 года бывшая сотрудница Дарья Браткова познакомила ее с бизнесменами Варгамом Степаняном и Гагиком Гулакяном, попросив помочь им с перестановкой средств для купли-продажи золота, которое те возили из России (здесь оно стоило дешевле) в ОАЭ. «Браткова, будучи уже самостоятельным игроком на рынке обмена криптовалют, не могла сама полностью покрыть объемы запрашиваемых Гулакяном и Степаняном денег»,— продолжила фигурантка.

По ее словам, бизнесмены заявили ей, что их финансовую деятельность напрямую инвестирует Самвел Карапетян, основатель группы компаний «Ташир».

Также господин Степанян сообщил, что «переставляет» в ОАЭ деньги господина Карапетяна, выполняя роль его финансового управляющего, который должен оплачивать заказы товаров для их будущей поставки в Россию и продажи в Москве. Часть этих денег якобы должна была идти на финансово-хозяйственную деятельность одного из банков, принадлежащих господину Карапетяну.

Подсудимая рассказала, что был создан чат, в котором шло все общение между ней, господами Степаняном, Гулакяном и Братковой. Вначале господин Степанян передавал ей дирхамы, она предоставляла ему рубли, несколько раз было и «в обратную сторону». «Суммы были на тот момент небольшие — 300–500 млн руб., что для нас не являлось чем-то заоблачным, так как число моих клиентов велико»,— рассказывала подсудимая. Она утверждала, что вначале все сделки проходили «стол в стол», то есть за один день, и вскоре армяне предложили ей партнерство с общей кассой и офисом в бизнес-центре «Звезды Арбата».

«Я могла пользоваться деньгами Степаняна, если суммы лежали у меня, и, в свою очередь, по договоренности выводила дирхамы и рубли из кассы на их заявки»,— излагала свою версию подсудимая.

Она заявила, что господа Степанян и Галукян уговорили ее «работать единой командой» и для общего «светлого будущего» «максимально нарастить объемы переводимых денег», став со временем монополистом в этой области. По словам подсудимой, партнеры говорили: «вот потом заживем» и обещали «золотые горы» — сделки с необработанными алмазами от АЛРОСА, поддержку от известных банков и «2–3 млрд руб. в день». «Гагик уже покупает бронированные машины для перевозки денег»,— говорили ей.

По версии Валерии Федякиной, вначале схема работала четко, но затем с выплатами со стороны партнеров, которые сказали, что вложили деньги в «долгие инвестиции», в частности, покупку танкеров для перевозки нефти, начались задержки.

И все же средства — порядка $3–4 млн за операцию — в кассу всякий раз возвращались. Но к сентябрю 2023 года, по словам госпожи Федякиной, партнеры стали брать в ОАЭ из кассы ее деньги утром, а в Россию пополняли кассу лишь частично, делая это под вечер. В итоге с 6 по 12 сентября они опустошили кассу на $40,6 млн, заявила подсудимая Федякина.

Она поведала: партнеры уверяли, что вернут средства, которые потратили на покупку двух танкеров и 1,5 тонны золота, и обещали, что после продажи ценного металла вернут средства в кассу, а танкеры оформят на нее и «закроют долги», предлагали продолжать работать и «не переживать».

«Фактически в конце августа они работали моими деньгами, их денег в кассе не было. Таким образом они поняли мой максимум по кассе, вследствие чего решили реализовать преступный умысел по хищению моих денежных средств и денежных средств моих инвесторов,— заявила подсудимая.— Как я узнала позже, они вели сделки с моими же конкурентами по дирхамам, но в обратную сторону — получая дирхамы в ОАЭ, они перегоняли их у моих конкурентов в Москву с помощью криптовалюты и обналичивали их в криптообменниках на "Горбушке", после чего мои же деньги завозили мне в офис в Москве».

По словам фигурантки, «в результате работы вышеописанной схемы» она осталась «в грандиозном минусе», так как «Гагик с Ваграмом» заработали не только «несколько десятков миллионов долларов» на комиссиях в результате купли-продажи валют, но также якобы похитили денежные средства признанных потерпевшими бизнесменов Евгения Ройтмана и Михаила Вестфрида, а также блогера Юлии Захарчук (Crypto Angel). Последняя участвовала в раскрутке госпожи Федякиной.

Подсудимая заявила, что в сентябре 2023 года перед возбуждением уголовного дела господин Галукян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через нее, но до офиса в БЦ «Звезды Арбата» «деньги так и не дошли».

Стоит отметить, что вопреки изложенной госпожой Федякиной версии именно Гагика Гулакяна следствие признало потерпевшим по делу Битмамы наряду с вышеназванными лицами. По данным СКР, он потерял 837 млн руб. Господа же Ройтман, Вестфрид и Захарчук лишились более 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. В свою очередь, господа Степанян и Браткова проходят по делу как свидетели.

По версии обвинения, в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, Валерия Федякина сама обещала своим клиентам «приплачивать», уверяя, что работает с предпринимателями, экспортирующими нефть и уголь, а международные переводы с использованием криптовалюты приносят ей немалый доход. Она гарантировала возврат денег в оговоренной валюте, а также бонус в размере 0,5%, если она сможет прокручивать деньги в своих проектах «как минимум три дня».

Сама Федякина в суде заявила, что остальные потерпевшие также фактически пострадали от действий ее «бизнес-партнеров», но заняли позицию, что раз средства они отдавали ей, то и отвечать должна она.

Мария Локотецкая