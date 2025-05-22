Инцидент с иностранными дипломатами в Дженине

В среду, 21 мая, произошел инцидент с группой дипломатов из разных стран, посещавших город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Израильские солдаты произвели в их сторону предупредительные выстрелы.

В группы входили представители России, стран ЕС, Великобритании, Китая, Бразилии и некоторых других государств. Никто не пострадал.

Армия обороны Израиля выразила сожаление в связи с «причиненными неудобствами». В то же время там заявили, что дипломаты отклонились от согласованного маршрута и оказались в «зоне активных боевых действий», поэтому израильские военнослужащие были вынуждены сделать предупредительные выстрелы, чтобы дипломаты покинули этот район. В свою очередь, власти Палестинской автономии заявили, что солдаты «преднамеренно открыли огонь по аккредитованной дипломатической делегации».