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Из Пулково возобновляются прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

В летнем расписании аэропорта Пулково вновь появятся прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Начиная с 20 июня полеты на данном направлении будет выполнять «Аэрофлот».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», всего в расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам. Они будут осуществляться на широкофюзеляжном лайнере Airbus А330, отметили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом сезоне из Петербурга впервые с марта 2020 года открылись авиарейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Также с середины апреля из Пулково возобновились прямые перелеты в Монастир (Тунис).

Андрей Цедрик

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