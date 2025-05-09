Из Пулково возобновляются прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком

В летнем расписании аэропорта Пулково вновь появятся прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком. Начиная с 20 июня полеты на данном направлении будет выполнять «Аэрофлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», всего в расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам. Они будут осуществляться на широкофюзеляжном лайнере Airbus А330, отметили в пресс-службе Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом сезоне из Петербурга впервые с марта 2020 года открылись авиарейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Также с середины апреля из Пулково возобновились прямые перелеты в Монастир (Тунис).

Андрей Цедрик