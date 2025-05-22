В голове монумента «Родина — мать зовет» нашли труп мужчины
В Волгограде внутри монумента «Родина — мать зовет» обнаружили тело мужчины, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. По данным местного портала V1.ru, тело обнаружили в голове скульптуры. Умерший, предположительно, являлся ректором одного из вузов. Его имя и место работы в материале портала не называются.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
В региональном СКР «РИА Новости» уточнили, что по факту случившегося проводится проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не была насильственной.
V1.ru сообщает, что оцепления вокруг памятника нет. «Люди спокойно ходят у подножья скульптуры. Дверь внутрь закрыта. Только что уехали сотрудники полиции и кинологи»,— говорится в материале.