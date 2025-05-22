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Астраханку наказали штрафом за публикацию фальшивого видео с губернатором

Суд обязал жительницу Наримановского района Астраханской области заплатить штраф за распространение недостоверной информации в соцсетях. Об этом сообщает издание «Астрахань.ру».

Как выяснилось, в минувшем месяце 54-летняя женщина опубликовала ложное сообщение о возможной атаке БПЛА на Астраханскую область. Она сделала это в WhatsApp-группе, посвященной сельскохозяйственной ярмарке.

Уточняется, что астраханка разместила запись, якобы содержащую обращение губернатора Игоря Бабушкина. При создании ролика были задействованы нейросети. Видео признано создающим угрозу массового нарушения общественного порядка.

Павел Фролов

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