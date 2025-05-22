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40 лет коту под снос

В Пензе так и не смоги достроить гостиницу «Интурист»

В 1986 году в Пензе началось строительство современной гостиницы, которая должна была стать визитной карточкой города. Спустя почти 40 лет здание будет снесено, несмотря на высокую степень готовности. Попытки завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию городские власти предпринимали неоднократно, но каждый раз все ограничивалось намерениями. В фотогалерее «Ъ-Средняя Волга» — гостиница «Интурист» в последнем своем обличье.

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Строительство гостиницы «Интурист» было начато в 1986 году

Строительство гостиницы «Интурист» было начато в 1986 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» задумывался как комплекс с разными номерами, рестораном на 400 мест, кинозалом, театром, бассейном и музеем

«Интурист» задумывался как комплекс с разными номерами, рестораном на 400 мест, кинозалом, театром, бассейном и музеем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» должен был стать визитной карточкой Пензы

«Интурист» должен был стать визитной карточкой Пензы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

К 1990-м основные работы завершили, однако с распадом СССР строительство встало на паузу

К 1990-м основные работы завершили, однако с распадом СССР строительство встало на паузу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» перешел в частные руки в 2004 году

«Интурист» перешел в частные руки в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2013 году завершение строительства «Интуриста» оценивалось в $80 млн

В 2013 году завершение строительства «Интуриста» оценивалось в $80 млн

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2022 году владелец снова заявил о разработке концепции «Интуриста», но работы так и не начались

В 2022 году владелец снова заявил о разработке концепции «Интуриста», но работы так и не начались

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Гостиница «Интурист» находится рядом с одним из старейших кинотеатров города «Современник», монументом «Добрый ангел» и мэрией Пензы

Гостиница «Интурист» находится рядом с одним из старейших кинотеатров города «Современник», монументом «Добрый ангел» и мэрией Пензы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2023 году власти города не исключили изъятие здания, но дальше деклараций дело не пошло

В 2023 году власти города не исключили изъятие здания, но дальше деклараций дело не пошло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2025 году «Интурист» выкупил строительный холдинг «Рисан», который начнет демонтаж уже этим летом

В 2025 году «Интурист» выкупил строительный холдинг «Рисан», который начнет демонтаж уже этим летом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Что появится на месте «Интуриста» пока не сообщается

Что появится на месте «Интуриста» пока не сообщается

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Здание гостиницы уже много лет огорожено забором

Здание гостиницы уже много лет огорожено забором

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

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Строительство гостиницы «Интурист» было начато в 1986 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» задумывался как комплекс с разными номерами, рестораном на 400 мест, кинозалом, театром, бассейном и музеем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» должен был стать визитной карточкой Пензы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

К 1990-м основные работы завершили, однако с распадом СССР строительство встало на паузу

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

«Интурист» перешел в частные руки в 2004 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2013 году завершение строительства «Интуриста» оценивалось в $80 млн

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2022 году владелец снова заявил о разработке концепции «Интуриста», но работы так и не начались

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Гостиница «Интурист» находится рядом с одним из старейших кинотеатров города «Современник», монументом «Добрый ангел» и мэрией Пензы

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2023 году власти города не исключили изъятие здания, но дальше деклараций дело не пошло

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

В 2025 году «Интурист» выкупил строительный холдинг «Рисан», который начнет демонтаж уже этим летом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Что появится на месте «Интуриста» пока не сообщается

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

Здание гостиницы уже много лет огорожено забором

Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов

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