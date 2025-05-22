40 лет коту под снос

В 1986 году в Пензе началось строительство современной гостиницы, которая должна была стать визитной карточкой города. Спустя почти 40 лет здание будет снесено, несмотря на высокую степень готовности. Попытки завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию городские власти предпринимали неоднократно, но каждый раз все ограничивалось намерениями. В фотогалерее «Ъ-Средняя Волга» — гостиница «Интурист» в последнем своем обличье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительство гостиницы «Интурист» было начато в 1986 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» задумывался как комплекс с разными номерами, рестораном на 400 мест, кинозалом, театром, бассейном и музеем Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» должен был стать визитной карточкой Пензы Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов К 1990-м основные работы завершили, однако с распадом СССР строительство встало на паузу Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» перешел в частные руки в 2004 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2013 году завершение строительства «Интуриста» оценивалось в $80 млн Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2022 году владелец снова заявил о разработке концепции «Интуриста», но работы так и не начались Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Гостиница «Интурист» находится рядом с одним из старейших кинотеатров города «Современник», монументом «Добрый ангел» и мэрией Пензы Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2023 году власти города не исключили изъятие здания, но дальше деклараций дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2025 году «Интурист» выкупил строительный холдинг «Рисан», который начнет демонтаж уже этим летом Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Что появится на месте «Интуриста» пока не сообщается Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Здание гостиницы уже много лет огорожено забором Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Следующая фотография 1 / 12 Строительство гостиницы «Интурист» было начато в 1986 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» задумывался как комплекс с разными номерами, рестораном на 400 мест, кинозалом, театром, бассейном и музеем Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» должен был стать визитной карточкой Пензы Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов К 1990-м основные работы завершили, однако с распадом СССР строительство встало на паузу Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов «Интурист» перешел в частные руки в 2004 году Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2013 году завершение строительства «Интуриста» оценивалось в $80 млн Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2022 году владелец снова заявил о разработке концепции «Интуриста», но работы так и не начались Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Гостиница «Интурист» находится рядом с одним из старейших кинотеатров города «Современник», монументом «Добрый ангел» и мэрией Пензы Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2023 году власти города не исключили изъятие здания, но дальше деклараций дело не пошло Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов В 2025 году «Интурист» выкупил строительный холдинг «Рисан», который начнет демонтаж уже этим летом Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Что появится на месте «Интуриста» пока не сообщается Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов Здание гостиницы уже много лет огорожено забором Фото: Коммерсантъ / Сергей Федотов