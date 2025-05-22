40 лет коту под снос
В Пензе так и не смоги достроить гостиницу «Интурист»
В 1986 году в Пензе началось строительство современной гостиницы, которая должна была стать визитной карточкой города. Спустя почти 40 лет здание будет снесено, несмотря на высокую степень готовности. Попытки завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию городские власти предпринимали неоднократно, но каждый раз все ограничивалось намерениями. В фотогалерее «Ъ-Средняя Волга» — гостиница «Интурист» в последнем своем обличье.
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